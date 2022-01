VENETO – Tre arresti e 50 kg di cocaina sequestrati

Tre persone arrestate e circa 50 chilogrammi di cocaina sequestrati, assieme a denaro per 400mila euro, al termine di un blitz antidroga della Polizia di Rovigo.



L’operazione risale al 14 gennaio scorso ed è stata resa nota stamani.



La Squadra Mobile, in collaborazione con quella di Reggio Emilia, ha scoperto a Bosaro (Rovigo) e nella provincia emiliana due involucri contenenti ciascuno più di un chilogrammo di cocaina, una piccola quantità di marijuana e una macchina per realizzare confezioni sottovuoto.

All’interno di un’automobile sono stati inoltre trovati oltre 17mila euro. Nelle perquisizioni dei soggetti coinvolti, due cittadini albanesi e una donna moldava, sono stati scoperti altri 39 panetti di cocaina, di vario peso, e contanti per 390mila euro.

I tre sono stati arrestati in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA).