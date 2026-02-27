Veneto – Travolto alla rotatoria, uomo muore dopo il ricovero

Cittadella (Padova), 27 febbraio 2026 – Un altro dramma sulle strade della provincia di Padova. Un ciclista di 84 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo pesante all’altezza di una rotatoria. L’uomo, residente a San Giorgio in Bosco, è deceduto in ospedale poco prima delle 14, dopo essere stato trasportato in condizioni disperate.

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 alla rotatoria di Borgo Bassano, in uscita verso Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava affrontando l’immissione quando, nello stesso momento, anche un autocarro impegnava la curva. Il mezzo pesante avrebbe stretto eccessivamente la traiettoria, trascinando il ciclista sotto le ruote.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, i carabinieri di San Martino di Lupari e il personale Anas. L’uomo, incosciente, è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale, ma le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo: è morto dopo circa due ore senza mai riprendere conoscenza.

Sotto choc il conducente dell’autocarro, che si è fermato subito dopo l’impatto. Come previsto in questi casi, è stato sottoposto ad accertamenti clinici per verificare lo stato psicofisico al momento dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi è stata disposta la chiusura temporanea della bretella di collegamento dalla strada statale 47 Valsugana alla strada statale 53 Postumia in direzione Vicenza. Il provvedimento ha interessato esclusivamente la rampa di immissione dalla Ss 47 alla Ss 53, mentre la circolazione sulle altre tratte statali è proseguita regolarmente.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.