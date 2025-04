Veneto – Tragico incidente: furgone finisce sotto un tir, un morto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggiornamento vigili del fuoco

Dalle ore 8:00 di lunedì 14 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 309 Romea al km 106, nel comune di Campagna Lupia (VE). Il sinistro ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante, entrambi finiti dopo lo scontro rovesciati fuori dalla carreggiata. Un autista deceduto e uno ferito.

Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Piove di Sacco, Padova e Mira, sono giunte sul posto con l’autogrù per mettere in sicurezza i veicoli e liberare l’autista del furgone rimasto incastrato tra le lamiere. Purtroppo il medico ha solo potuto constatare la morte dell’autista.

Il conducente del mezzo pesante ha riportato solo lievi ferite ed è stato assistito dal personale sanitario del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale di Anas per gestire la viabilità e avviare gli accertamenti sulle cause dell’accaduto. Attualmente, la SS 309 è chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante

La notizia

Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì 14 aprile lungo la strada statale Romea, nel territorio di Campagna Lupia (Venezia), all’altezza del chilometro 106. A scontrarsi, intorno alle 7.30, sono stati un camion e un furgone. Il bilancio è drammatico: il conducente del furgone ha perso la vita.

Secondo una prima ricostruzione, il tir avrebbe frenato bruscamente per evitare un tamponamento con un mezzo che lo precedeva, finendo per sbandare e invadere la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva il furgone. L’impatto è stato violentissimo: entrambi i veicoli sono finiti nel fossato a bordo strada, con il furgone incastrato sotto l’autoarticolato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre, il personale sanitario del Suem 118, la polizia stradale di Piove di Sacco, oltre ad Anas per la gestione della viabilità. I soccorritori hanno lavorato a lungo per sollevare il camion e liberare i rottami del veicolo più piccolo. Il mezzo sanitario è rimasto in zona anche dopo l’accertamento del decesso, per verificare l’eventuale presenza di altri passeggeri nel furgone.

La statale 309 Romea è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Anas ha disposto uscite obbligatorie a Lova per chi proviene da Venezia e a Rosara per chi arriva da Codevigo.

Si tratta del secondo incidente mortale in pochi giorni sul tratto veneto della Romea, già teatro di un altro schianto la scorsa settimana in cui avevano perso la vita tre persone.