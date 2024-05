VENETO – Terribile scontro fra due camion e due auto: due morti, due donne ferite

Poco dopo le 7:00, di lunedì 27 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 nei pressi dello svincolo per Rovizza a Peschiera del Garda per un incidente frontale tra due mezzi e successivo incendio, coinvolta anche un’auto: deceduti due autisti, ferite due donne.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Bardolino e Verona con tre automezzi e 12 operatori, hanno spento l’incendio che ha coinvolto uno dei mezzi pesanti e l’auto ed estratto uno degli autisti dei mezzi pesanti, mentre l’altro è stato sbalzato fuori. Purtroppo nonostante soccorsi il personale medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dei due autisti dei camion. Ferite in maniere che viaggiavano nell’auto, venute fuori dal mezzo autonomamente e assistite dal personale sanitario accorso anche con l’eliambulanza.

In corso i rilievi da parte dei carabinieri e polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro. Operazione dei vigili del fuoco ancora in corso.