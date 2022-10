VENETO – Terribile incidente in autostrada: sei morti, 5 erano disabili (FOTO)

Dalle 15.45, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A4, all’altezza del casello di Noventa di Piave, per il tamponamento di un mezzo pesante da parte di un furgone adibito a trasporto persone: sei persone decedute, una ferita gravemente. I pompieri arrivati da San Donà, Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista e altre sei persone. Purtroppo il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di sei persone, un passeggero è stato stabilizzato e trasferito in gravi condizioni in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale di autovie Venete. Il tratto autostradale in direzione Venezia è chiuso al traffico. Operazioni dei vigili del fuoco ancora in corso.