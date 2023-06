VENETO – Tassa d’imbarco troppo cara: Ryanair taglia 6 rotte da Venezia – Brugnaro: “Tante altre compagnie vogliono venire a Venezia”

Ryanair ha annunciato oggi di aver dovuto rimuovere un aeromobile (investimento di 100 milioni di dollari), a cancellare sei rotte ed a ridurre i voli su ulteriori sei rotte dall’aeroporto Marco Polo di Venezia per l’inverno 2023 a causa della decisione del Comune di Venezia “di applicare un eccessivo e sconsiderato aumento delle tasse pari al 38% (2,50 euro) per ogni uomo, donna e bambino in partenza dall’aeroporto Marco Polo di Venezia a partire dal 30 maggio 2023, che si aggiunge alla tassa di 6,50 euro attualmente in vigore”.

Per il vettore, la decisione del Comune di Venezia di aumentare i costi di accesso a Venezia “soffoca la connettività e la crescita ed ha un impatto negativo sui veneziani e sull’industria turistica in ripresa”.

Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Ci rammarichiamo per l’illogica decisione del Comune di Venezia di aumentare l’addizionale comunale del 38%, passando da 6,50 a 9 euro per passeggero a partire dal 30 maggio, che ha costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di 100 milioni di dollari) ed a cancellare 6 rotte dall’aeroporto Marco Polo di Venezia, tra cui Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura per l’inverno ’23.Non esiste alcuna giustificazione per questo eccessivo aumento delle tasse che rende Venezia una delle città più costose e non competitive d’Europa. Il Comune di Venezia dovrebbe abbassare, non aumentare, i costi di accesso per contribuire a stimolare il traffico e la sua fragile industria turistica, che si sta ancora riprendendo dalla pandemia.Chiediamo al Comune di Venezia di eliminare immediatamente questo irragionevole aumento delle tasse per rendere Venezia nuovamente competitiva a vantaggio dell’industria turistica e, in ultima analisi, di tutti i residenti.”

Da parte sua il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha detto che tante altre compagnie vogliono venire a Venezia e che Ryanair di fatto lascia liberi degli slot per qualcun altro. Si tratta di un genere di avvicendamenti che succedono nei grandi scali.