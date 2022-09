VENETO – Stabilimento della Bottecchia a fuoco: colonna di fumo visibile da chilometri di distanza – Il sindaco: “Chiudete le finestre” (VIDEO)

Dalle 16:00, di domenica, i vigili del fuoco stanno operando per un vasto incendio di una fabbrica di biciclette in via Enzo Ferrari a Cavarzere: al momento non si hanno notizie di persone rimaste coinvolte o ferite. L’alta colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Le quadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento, Adria, Mestre, Piove di Sacco, Rovigo e Padova con 4 autopompe, 3 autobotti tra cui la chilolitrica, 2 autoscale, l’autogrù e 25 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del capannone di oltre 6000 mq. Altri mezzi e personale in arrivo dai diversi comandi dei vigili del fuoco del Veneto. Il sindaco ha invitato i cittadini a non aprire le finestre