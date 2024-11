Una dozzina di ragazzi sono stati soccorsi perché intossicati da spray al peperoncino.

Il fatto è accaduto in una scuola superiore di Verona dove per soccorrere un’intera classe, poi evacuata dall’istituto, sono intervenute quattro mezzi del Suem 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Sei studenti sono stati ricoverati in codice verde altri due in giallo negli ospedali cittadini.ANSAVENETO