VENETO – Sorpreso con droga in stazione: pusher arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 4 novembre, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, durante alcuni appostamenti per monitorare le attività di spaccio nella zona di San Donà di Piave, hanno fermato un giovane, che continuava a muoversi avanti e indietro dalla stazione e che è stato trovato in possesso di 9 dosi di eroina e tre di cocaina, sequestrate assieme ai due telefoni che usava verosimilmente per contattare i clienti.

L’arrestato, un 28enne nigeriano, è stato processato con rito direttissimo al tribunale di Venezia. L’arresto è stato convalidato e l’uomo ha patteggiato ad un anno di reclusione e a una multa di 3 mila euro, con sospensione della pena ma applicazione della misura di divieto di dimora in provincia.