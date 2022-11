VENETO – Sorpresi con attrezzi da scasso in centro storico: foglio di via di tre anni

Due ladri sono stati sorpresi dagli agenti del Commissariato di Conegliano quando, in piazzale Aldo Moro, poco prima della mezzanotte di ieri, sono stati trovati con arnesi da scasso, pinze, spray urticante, oggetti atti a offendere e altro materiale per compiere atti predatori, oltre che una dose di stupefacente per uso personale. I due, di 39 e 35 anni, residenti rispettivamente nel Vicentino e in Toscana, pregiudicati per furto, sono stati sanzionati con un foglio di via con divieto di ritorno a Conegliano per tre anni.