VENETO – Si rompe fialetta in laboratorio: due intossicati, struttura evacuata

BUTTAPIETRA, ROTTURA DI UNA FIALETTA IN UN LABORATORIO: DUE TECNICI LEGGERMENTE INTOSSICATI

Poco prima delle 12:30, i vigili del fuoco sono intervenuti presso un laboratorio fitosanitario della Regione Veneto in via dell’Agricoltura a Buttapietra (VR) per la rottura di una fialetta di una sostanza tossica: due persone leggermente intossicate. L’intera struttura è stata evacuata. I due tecnici, che hanno respirato i fumi della sostanza, sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e poi portati in ospedale per un ulteriore controllo. I vigili del fuoco accorsi da Verona, anche con il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dotati di autorespiratore sono entrati nella struttura insieme al preposto, mettendo del materiale assorbente nel contenitore di raccolta della sostanza fuoriuscita. Ancora in corso le operazioni di aereazione e bonifica dei locali da parte dei vigili del fuoco.