Veneto – Scuolabus fuori strada: ferite due bambine e l’autista

Alle 16:30, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti Via Carampelle a Minerbe per uno scuolabus finito parzialmente rovesciato fuori strada: ferita una bambina e l’autista. Lo scuolabus, con nove bambini a bordo, tutti di quinta elementare, è finito per cause in corso di accertamento nel canale di scolo, adiacente la strada piegandosi su un fianco. I pompieri arrivati da Legnago, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre due bambine e l’autista sono rimasti feriti. Una bambina è stata portata via in eliambulanza e portata all’Ospedale di Borgo Trento a Verona con un trauma cranico mentre un’altra è stata portata all’ospedale di Legnago in ambulanza. Non sono in pericolo di vita. Ferito lievemente l’autista mentre gli altri bambini sono stati portati in ospedale solo per accertamenti ma non sono feriti.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e un bus dei vigili del fuoco.