VENETO – Scontro tra due tir: 2 feriti e 1 cane deceduto (FOTO)

Nel pomeriggio di oggi, alle 15:45, i vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A4, tra l’allacciamento con l’A28 e lo svincolo di San Stino di Livenza, in direzione Milano, a seguito di un tamponamento tra due mezzi pesanti e un’auto con roulotte al seguito.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, fortunatamente in modo non grave. Purtroppo, un cane che viaggiava in una gabbia all’interno della roulotte è deceduto.

I vigili del fuoco, arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre il personale sanitario del Suem ha soccorso i feriti, che sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

Durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa due ore.