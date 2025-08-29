Veneto – Scontro tra auto e moto: ferito elitrasportato in codice rosso

VERONELLA (VERONA), 29 agosto 2025 – Grave incidente stradale questa mattina a Veronella, nella zona sud-est della provincia di Verona.

Poco prima delle 10, in via Nuova Padana, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso, ma la dinamica esatta è ora al vaglio della polizia locale dell’Unione Adige Guà.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza ed elicottero. Dopo le prime cure, la persona ferita è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento (Polo Confortini) a Verona.

Le condizioni del ferito restano gravi, mentre le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.