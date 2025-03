VENETO – Scontro tra 2 mezzi pesanti in A4: intervengono i pompieri (FOTO)

Dalle 10:40 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati in un intervento sull’autostrada A4, in direzione Venezia, tra le uscite di San Stino di Livenza e Cessalto, a seguito di un tamponamento di un’autocisterna che trasportava GPL da parte di un altro mezzo pesante. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte dai distaccamenti di Portogruaro, San Donà di Piave e Motta di Livenza, stanno operando con il supporto del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) di Mestre per mettere in sicurezza l’autocisterna, che ha subito una fuoriuscita di GPL in fase gassosa.

Le immagini documentano il sorvolo dell’area da parte dell’elicottero Drago153 del reparto volo di Venezia.

Attualmente, l’autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono presenti la Polizia Stradale e gli ausiliari di Autostrade Venete per l’Alto Adriatico