VENETO – Scontro in tangenziale: muore ragazzo di 18 anni

Tragico incidente ieri sera alle 20 sulla tangenziale di Portogruaro. Un ragazzo di 18 anni, Admir Hoti, è morto in seguito alle gravi ferite riportate in uno scontro fra due veicoli. Estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere, è stato portato all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è arrivato in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarlo. A provocare l’incidente le precarie condizioni dell’asfalto a causa della pioggia battente. I carabinieri sul posto stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il giovane viaggiava con il padre a bordo di una Fiat Grande Punto. L’auto, in prossimità di una curva, ha perso aderenza e si è scontrata con una Chevrolet. Anche il padre (passeggero, che ha perso conoscenza) e il conducente dell’altro veicolo sono rimasti incastrati fra le lamiere.