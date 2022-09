VENETO – Scontro furgone-trattore: un morto

Alle 10:15, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Distrettuale a Mareno di Piave (Treviso) per un incidente tra un furgone e un trattore agricolo: deceduto l’autista 51enne del mezzo commerciale. I pompieri arrivati da Conegliano, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM, ha dovuto subito dichiarare la morte dell’autista del furgone avvenuta sul colpo. Illeso l’autista del trattore. La polizia stradale di Vittorio Veneto ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12:00.