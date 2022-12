VENETO – Scontro furgone-auto: sei feriti fra cui un minore

Alle 12:45, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Fossona a Cervarese Santa Croce per un incidente tra un’auto e un furgone: 6 feriti tra cui un minore. I pompieri accorsi da Abano Terme, hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato i passeggeri del furgone e dell’auto alimentata a GPL, rimasti bloccati all’interno dei mezzi. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e alcuni trasferiti in ospedale da più ambulanze. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.