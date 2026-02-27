CRONACAVENETO
27 Febbraio 2026 - 10.18

Veneto – Scontro frontale tra due autocarri: un conducente estratto dai Vigili del Fuoco

REDAZIONE
SAN MARTINO DI LUPARI (PD), 27 febbraio 2026 – Incidente nel pomeriggio lungo la SR53, all’altezza di via Brenta, dove due autocarri si sono scontrati frontalmente.

A seguito dell’impatto, uno dei conducenti è rimasto intrappolato all’interno della cabina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cittadella, che hanno utilizzato le attrezzature da taglio per estrarre il ferito e consegnarlo al personale sanitario del Suem 118 per le cure necessarie.

I Carabinieri di Cittadella hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, duramente rallentata a causa dell’incidente. Le operazioni di soccorso hanno richiesto diverse ore e hanno provocato pesanti disagi al traffico pomeridiano lungo l’arteria.

