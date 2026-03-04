Veneto – Scontro frontale sulla Romea: un morto e un ferito grave

Campagna Lupia (VE), 4 marzo 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada statale 309 Romea, tra Lova di Campagna Lupia e Rosara di Codevigo. Intorno alle 15.40, un’autocisterna e un’auto che viaggiavano in senso opposto si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato violentissimo: un uomo di 27 anni, di origini bengalesi, ha perso la vita sul colpo, mentre un’altra persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso del Suem. L’auto coinvolta nello schianto è finita di traverso sulla carreggiata, creando ulteriori rischi per gli altri veicoli in transito.

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Mestre e dalle caserme locali, dotati di martinetti, cesoie e divaricatori, per liberare i feriti dagli abitacoli e mettere in sicurezza i mezzi. Sul posto anche le ambulanze degli ospedali di Piove di Sacco e Dolo e la polizia locale della Riviera del Brenta, che ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La Romea è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, causando pesanti ripercussioni sulla viabilità. Si sono formate lunghe code verso Chioggia e verso Mestre, con deviazioni consigliate agli automobilisti all’altezza di Lova e Rosara. Nonostante la foschia, le condizioni meteo al momento dell’incidente non erano particolarmente critiche.

Gli automobilisti presenti hanno attivato immediatamente l’elisoccorso e supportato i soccorritori nell’individuare il luogo dello scontro, mentre il traffico è rimasto paralizzato fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Le autorità hanno confermato che sono in corso tutti gli accertamenti per stabilire le cause dello scontro tra l’autocisterna e la macchina.