VENETO – Scontro fra due auto: due feriti

La notte scorsa, tra mercoledì e giovedì 4 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Guizze Basse a Camposampiero per un incidente stradale tra due auto: ferite le due persone alla guida.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa dal distaccamento volontario di Borgoricco, ha messo in sicurezza l’Opel Insigna e l’Audi A1, mentre i conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.