CRONACAVENETO
2 Marzo 2026 - 16.50

Veneto, scontro fra camioncino e due automobili: quattro feriti, giovane grave

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 2 marzo nella frazione Sega di Cavaion, lungo la strada provinciale 11 che collega Affi. Coinvolti nello scontro un camioncino Serit e due automobili, con un bilancio complessivo di quattro feriti.

Tra i feriti, il più grave è un ventenne alla guida di una Toyota Aygo, elitrasportato in codice rosso al Polo Confortini di Borgo Trento, a Verona. Gli altri tre, tra cui l’autista del camioncino di 57 anni e due persone a bordo di una terza vettura, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Peschiera del Garda. Le persone coinvolte nella terza auto non hanno riportato traumi significativi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bardolino, il personale del Suem 118 con ambulanze ed elicottero, e i carabinieri di Caprino per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La viabilità lungo la provinciale è rimasta paralizzata per diverse ore.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto, scontro fra camioncino e due automobili: quattro feriti, giovane grave | TViWeb Veneto, scontro fra camioncino e due automobili: quattro feriti, giovane grave | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy