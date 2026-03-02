Veneto, scontro fra camioncino e due automobili: quattro feriti, giovane grave

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 2 marzo nella frazione Sega di Cavaion, lungo la strada provinciale 11 che collega Affi. Coinvolti nello scontro un camioncino Serit e due automobili, con un bilancio complessivo di quattro feriti.

Tra i feriti, il più grave è un ventenne alla guida di una Toyota Aygo, elitrasportato in codice rosso al Polo Confortini di Borgo Trento, a Verona. Gli altri tre, tra cui l’autista del camioncino di 57 anni e due persone a bordo di una terza vettura, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Peschiera del Garda. Le persone coinvolte nella terza auto non hanno riportato traumi significativi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bardolino, il personale del Suem 118 con ambulanze ed elicottero, e i carabinieri di Caprino per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La viabilità lungo la provinciale è rimasta paralizzata per diverse ore.