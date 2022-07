VENETO – Scontro auto-moto, muore ragazzo di 23 anni

Tragico incidente stradale ieri sera in via Miranese a Chrignago (Venezia). Un ragazzo di 23 anni, Lorenzo Piran, alla guida di una moto Kawasaki, ha perso la vita dopo aver impattato violentemente contro un’automobile. Il giovane è stato sbalzato dal mezzo e quando sono arrivati i soccorsi le sue condizioni erano gravissime. Portato all’ospedale dell’Angelo, non ce l’ha fatta. Lievemente ferito l’autista. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia locale. Da stabilire se il motociclista fosse in fase di sorpasso e la velocità dei due mezzi coinvolti.