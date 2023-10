VENETO – Scontro auto e camion di ghiaia, un ferito

Brutto incidente in mattinata. Alle 7:10 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Delle Campagne a Vedelago, nel Trevigiano, per un incidente tra un’auto e un camion, che trasportava ghiaia finito rovesciato fuori strada. Nel frangente, è rimasto ferito l’automobilista.

I pompieri, arrivati da Castelfranco e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’automobilista preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 8:30.