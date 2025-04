Veneto – Scivola su un pendio e si frattura la caviglia: interviene il Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Questa mattina attorno alle 7.40 il Soccorso alpino di Pieve di Cadore è stato allertato per un 34enne di Cortina (BL), che si era fatto male dopo essere scivolato su un pendio nella zona del Rifugio Chiggiato, nel comune di Calalzo di Cadore. L’uomo, che aveva riportato una sospetta frattura alla caviglia, è stato raggiunto da una squadra che gli ha immobilizzato il piede. Dopo essere stato imbarellato e spostato in un punto più agevole, l’infortunato è stato recuperato dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, per essere trasportato all’ospedale di Belluno.