Veneto – Scivola per 30 metri su un canale innevato: escursionista salvato dall’elicottero

Momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile sulle montagne del Bellunese, nel territorio di Seren del Grappa, dove un escursionista è scivolato lungo un pendio innevato per diverse decine di metri.

L’uomo, un 37enne residente a Casier (Treviso), era partito insieme a un amico dal Centro didattico Valpore diretto verso il Rifugio Bassano, percorrendo il sentiero numero 156 lungo il crinale. Giunto nei pressi della Croce dei Lebi, ha perso l’equilibrio finendo su un tratto di neve ghiacciata, iniziando a scivolare senza controllo per circa trenta metri.

La caduta si è arrestata contro una pianta, evitando conseguenze ben più gravi. Nonostante non abbia riportato ferite, l’escursionista si è trovato però impossibilitato a risalire e, temendo di scivolare ulteriormente a valle, ha lanciato l’allarme intorno alle 15:45 contattando la Centrale operativa del 118.

È quindi intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, “Falco”, che ha rapidamente individuato la posizione dell’uomo. Il tecnico di elisoccorso è stato calato con il verricello, ha raggiunto l’escursionista e lo ha recuperato a bordo.

L’uomo è stato infine trasportato in sicurezza in zona Cima Grappa, con un grande spavento ma senza conseguenze fisiche.