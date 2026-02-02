Veneto – Schianto sull’A4: due automobilisti in ospedale, uno è in gravi condizioni

Paura nella mattinata di lunedì lungo l’autostrada A4, dove un violento incidente ha provocato due feriti e pesanti ripercussioni sul traffico. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 8 tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, in direzione Venezia, all’altezza del chilometro 258.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono urtate con violenza. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Verona Sud, intervenuti sul posto per i rilievi.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul tratto interessato sono giunti i vigili del fuoco di Bardolino e il personale del 118, con ambulanza e automedica. Due le persone assistite dai sanitari. Il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, mentre l’altro è stato condotto in codice giallo all’ospedale Magalini di Villafranca.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno causato forti disagi alla circolazione: si sono formate code fino a otto chilometri, con rallentamenti prolungati lungo il tratto interessato.