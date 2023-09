Tragico incidente stamane alle 8.20 nel Comune di Vigasio (Verona) in via Nogarole Rocca. Un motociclista di 31 anni, Filippo Bonvicini di Vigasio, è morto in seguito ad uno scontro frontale con un’auto all’altezza di un distributore di benzina. Si tratta di un operaio, in sella ad una Honda. Sul posto i sanitari del Suem 118 che nulla hanno potuto fare. Sul posto anche polizia stradale e polizia locale.