VENETO – Schianto fra due auto: ferito un 21enne e un 50enne

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 7, del 14 giugno, per un incidente stradale tra due auto lungo SR53, in via Nazario Sauro a Istrana (TV): feriti i due autisti.

Impegnata sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto, che ha estratto i due conducenti, un ragazzo di 21 anni e un 50enne, dalle lamiere delle auto, per affidarli poi alle cure del personale sanitario del Suem 118. I feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale a Treviso. Sul posto la polizia stradale per deviare il traffico ed effettuare i rilievi del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 8:40.