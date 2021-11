VENETO – “Salviamo il treno per Parigi”, approvata mozione in Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato una mozione presentata da Elisa Venturini di Forza Italia sulla necessità di ripristinare il treno internazionale notturno Parigi – Milano – Venezia.

“Si tratta di un treno molto utilizzato ed apprezzato dai viaggiatori perché permette di usare le ore notturne per il viaggio, di fatto consegnando ai turisti ed agli utenti un giorno in più da sfruttare.

La scelta di sopprimere questa corsa è in controtendenza, nell’anno dedicato alla ferrovia, con la scelta di favorire un trasporto sostenibile; la transizione ecologica favorisce gli spostamenti su rotaia, anche per questo riteniamo che abbia poco senso l’idea di cancellare il treno internazionale Parigi – Milano – Venezia.

“In più, ma non certo da ultimo, questo treno è molto utile all’offerta turistica del nostro territorio, specialmente se collegato a servizi aggiuntivi come le navette di collegamento dalle stazioni ferroviarie a quelle su gomma o alle altre destinazioni turistiche.

Per questo chiediamo con forza sia alla Giunta Regionale che all’Assessore De Berti di attivarsi con il Ministero delle Infrastrutture per ripristinare questa corsa che collega due capitali culturali europee Venezia-Parigi”.

Lo ha dichiarato Elisa Venturini, capogruppo di Foza Italia in Consiglio Regionale