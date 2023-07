VENETO – Salvato bambino morso da una vipera

Quando la passeggiata in montagna può trasformarsi in tragedia. Ieri pomeriggio (domenica 9 luglio) poco dopo le 17 un bambino di 8 anni di Conegliano, è stato morso da una vipera a Claut (provincia di Pordenone ai confini con la provincia di Belluno). Il piccolo stava camminando con i genitori quando è stato morso da una vipera. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi. Il bambino è stato stabilizzato sul posto e poi elitrasportato verso l’ospedale di Belluno. Ha passato la notte in osservazione ma è fuori pericolo