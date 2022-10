FOLLIA NEL TREVIGIANO – 19enne delirante ruba tre auto e causa diversi incidenti: travolge e uccide ciclista e fa cappottare l’auto dei carabinieri

Questa mattina, un diciannovenne di Riese Pio X, in provincia di Treviso, si è reso protagonista di una serie di episodi gravissimi nel territorio. Il giovanissimo infatti, ha rubato tre automobili, dandosi poi alla fuga e causando una serie di incidenti in alcune località della provincia. I furti sono avvenuti prima a Fonte e poi ad Asolo, quindi l’incidente mortale a San Zenone degli Ezzelini, dove il giovanissimo ha travolto e ucciso un ciclista, Mario Piva 683nne residente a Loria. Inutile il susseguente tentativo di fuga: il giovane è stato fermato dai Carabinieri, in evidente stato di alterazione. Ora il ragazzo è piantonato in ospedale.

Il protagonista, arrestato, è Steve Quintino, residente a Riese Pio X. Alle 9.15 di stamane ha rubato la prima auto Honda Civic ad una signora, minacciandola. E’ poi uscito di strada ad Altivole e d ha rubato una seconda auto, un’Audi nera, ad una signora che stava andando in farmacia. Da qui è partita una fuga nella zona di Onè di Fonte e San Zenone degli Ezzelini. Dove l’auto in fuga ha investito un ciclista che era insieme alla moglie. Poi la macchina ad Onè di Fonte ha avuto uno scontro contro un camion e poi ne ha rubato una terza con cui ha speronato una vettura dei Carabinieri. Durante l’arresto molte persone inferocite l’hanno aggredito verbalmente. Il giovane pronunciava frasi deliranti