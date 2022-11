VENETO – Ruba al supermercato e strattona un dipendente: arrestato

Nella mattinata di domenica, un giovane di 27 anni è stato arrestato per rapina impropria, ricettazione e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo si è reso protagonista di un tentativo di furto in un supermercato IN’s, in corso Cavour, a Verona, ma è stato immediatamente intercettato dalle volanti della Questura.

I fatti: il giovane, dopo aver rubato dei generi alimentari, è stato sorpreso da un dipendente dell’esercizio, che gli ha chiesto gentilmente di pagare. Il ladruncolo, a quel punto, avrebbe affermato la vittima per il collo, per poi spingerla e scappare. La descrizione fornita al 113 ha permesso ai poliziotti di rintracciarlo subito in piazza Brà e arrestarlo. Non contento, il giovane ha iniziato ad insultare anche gli agenti e ad aggredire l’addetta alla vigilanza del supermercato. Trovato in possesso dei generi alimentari e di un paio di Airpods ancora sigillate, di provenienza ignota, il giovane è stato denunciato per rapina impropria, di ricettazione e di oltraggio a pubblico ufficiale.