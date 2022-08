VENETO – Rogo in un’azienda agricola nella notte: bruciati 1500 quintali di paglia

Dalle 23:30, di domenica i vigili del fuoco stanno operando in Via Sant’Anna a Villa del Conte per l’incendio divampato all’interno di un deposito di paglia di un’azienda agricola: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Cittadella e da Padova con un’autopompa, 2 autobotti e 9 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle 300 balle di paglia rettangolari per oltre 1500 quintali di prodotto. Bruciato anche un carello elevatore per la movimentazione delle balle di paglie. Sono ora in corso le operazioni conclusive di bonifica di tutto il materiale che dovrebbero terminare nella mattina di oggi. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.