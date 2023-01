VENETO – Ritrovate antiche monete d’oro e d’argento rubate ad un convegno filatelico: due denunciati

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale e il personale della Questura di Padova hanno

rinvenuto, nel corso di una perquisizione delegata dalla locale Procura della Repubblica, più di

80 monete d’oro e di argento del valore di circa 50.000 euro, risultate rubate 10 giorni fa al

Convegno filatelico numismatico “Mutina 2023” tenutosi a Modena.

Gli oggetti preziosi sono stati trovati all’interno di un’abitazione dell’hinterland padovano, dove i

finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria e i poliziotti della Questura avevano fatto

accesso nell’ambito di un’indagine condotta nei confronti di due soggetti per i reati di trasferimento

fraudolento di valori e ricettazione, con particolare riguardo alla modalità di acquisto dell’immobile.

La perquisizione disposta per ricercare le fonti di prova ha consentito di rinvenire tre cofanetti, al

cui interno erano custoditi gli oggetti in parola. Le evasive giustificazioni fornite circa la

provenienza della merce rivenuta inducevano gli operanti ad effettuare gli opportuni

approfondimenti.

All’esito dei preliminari accertamenti, infatti, emergeva che pochi giorni prima a Modena, durante

il Convegno numismatico “Mutina 2023”, un collezionista aveva subito il furto dei preziosi, che gli

erano stati asportati da ignoti introdottisi furtivamente nell’abitacolo della sua autovettura.

I beni, tra cui spiccano monete del XVI e XVII secolo, venivano sequestrati per essere restituiti

all’avente diritto e al proprietario della villa è stata contestata anche la ricettazione del provento

del furto.

L’attività in parola testimonia l’efficacia della sinergia operativa tra l’Autorità giudiziaria e le forze

dell’ordine, in ragione delle precipue competenze di ciascuna, per il contrasto di ogni forma di

criminalità.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone

sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda in esame sarà definitivamente accertata solo ove

intervenga sentenza irrevocabile di condanna.