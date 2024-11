VENETO – Rissa tra giovani: denunciati in 10

Dieci giovani, di età compresa tra i 16 e 21 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Conegliano (Treviso) per aver partecipato ad una rissa lo scorso 1 novembre a Oderzo.

Gli indagati, in parte stranieri di seconda generazione (Marocco, Albania) e italiani, residenti tra i comuni di Ponte di Piave e San Biagio di Callalta, sono accusati anche di lesioni aggravate commessi con l’utilizzo di armi nonché favoreggiamento personale.

Le indagini, hanno consentito di identificare tutti i partecipanti ai fatti, verificatisi in una zona centrale di Oderzo.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato il possesso di un’arma da taglio da parte di due degli indagati e di un oggetto simile a un taser da parte di un altro giovane coinvolto.

In particolare, un giovane è stato denunciato per il reato di favoreggiamento personale, avendo facilitato la fuga di alcuni partecipanti, pur dichiarandosi estraneo ai fatti. Durante gli scontri, due dei giovani, uno straniero e l’altro italiano, hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 20 e 10 giorni.