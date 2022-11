VENETO – Reddito di cittadinanza a 17 rom: anche persone in carcere, familiari a carico all’estero o con attività, tutti denunciati

Hanno incassato l’assegno del reddito di cittadinanza per anni, senza averne diritto. Si calcola che abbiano ricevuto 150 mila euro ma ora sono tutti indagati a seguito di un’operazione della Squadra Mobile di Treviso. Si tratta di 17 persone tutte di etnia rom e avrebbero dichiarato il falso per ottenere il sussidio. Qualcuno svolgeva un’attività di compravendita di autoveicoli, qualcuno indicava come familiari a carico persone che abitano all’estero. Vi è chi è finito in carcere ed ha continuato a incassare perché non ha segnalato lo stato di detenzione. Le presunte attività illecite sono emerse da un’indagine che la Questura ha svolto con il contributo degli uffici dell’Inps.