VENETO – Ragazzino vicentino con coltello ruba cellulare a un coetaneo e poi ricatta lui e i suoi genitori

(foto archivio)

Un quindicenne della provincia di Vicenza, armato di coltello ha rapinato un coetaneo di un cellulare IPhone, poi ha contattato i genitori della vittima per ottenere il codice di sblocco delle funzioni del telefono e li minacciati di ritorsioni in caso di denuncia, E’ accaduto a Treviso. I genitori, anzichè sottostare alla richiesta, si sono rivolti ai Carabinieri di Treviso che hanno arrestato l’adolescente. L’episodio risale a lunedì mattina. Alle 7.30 un 14enne di Castelfranco Veneto si stava recando a scuola in corriera. Un ragazzo che viaggiava nello stesso mezzo, una volta sceso, l’ha afferrato per il collo e gli ha puntato il coltello alla schiena obbligandolo a seguirlo in una zona isolata. Si è fatto consegnare il telefono e la password di sblocco. Poi ha gettato il coltello e si è allontanato. Il 15enne ha successivamente contattato il padre della vittima minacciando ritorsioni contro il figlio se fossero state avvisate le forze dell’ordine e se non gli avesse dato la password che era stata inserita per limitare il tempo di utilizzo del dispositivo. Il padre ha contattato i carabinieri che hanno recuperato il coltello (lungo 17 cm con 7,5 cm di lama). Poi sono partite le indagini fra i giovani che raggiungono Castelfranco per frequentare le superiori e hanno individuato il rapinatore, che è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata. Il GIP presso il Tribunale dei Minori ha convalidato l’arresto applicando la misura della permanenza in casa.