VENETO – Ragazzi prendono il taxi ma poi non vogliono pagare: aggredito taxista e danneggiata auto

Sei ragazzi padovani con età compresa fra 17 e 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver aggredito un taxista. Sabato notte il gruppo, composto da tre ragazzi e tre ragazzi, all’uscita di un locale di musica latino-americana di Campodarsego hanno chiamato un taxi per tornare a Padova. Hanno concordato una tariffa ma giunti a destinazione si sono rifiutati di pagare quanto dovuto perché ritenuto troppo esoso. Ne è nata una lite con i giovani che hanno aggredito fisicamente l’uomo e preso di mira anche l’auto. Sul posto, in via Pierobon, sono arrivati i carabinieri che hanno identificato e denunciato i sei. Una ragazza è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish e quindi segnalata.

I reati di cui devono rispondere ora sono gravi: rapina in concorso, lesioni personali e danneggiamento.