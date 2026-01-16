Veneto – Raffica di vandalismi a sfondo antisemita e antisionista nel centro di Padova

PADOVA – Nella notte sono comparse in diverse zone della città scritte antisemite e messaggi di matrice antisionista, tracciati con vernice rossa su muri e vetrine. Gli episodi sono stati rilevati da alcune pattuglie delle Volanti della Questura durante i normali servizi di controllo del territorio.

In via Marsala, su una parete lunga circa sette metri, è apparsa una scritta offensiva e chiaramente indirizzata contro gli ebrei. In un’altra strada del centro sono state disegnate due stelle di David a corredo di una frase con riferimenti politici al conflitto in Medio Oriente. Messaggi ancora più espliciti sono stati rinvenuti sulle vetrine di una caffetteria della catena Starbucks, con slogan ostili e minacciosi contro Israele e le forze armate israeliane.

La Questura ha immediatamente informato la Digos, che ha avviato le indagini per risalire agli autori degli imbrattamenti. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle aree interessate.

Nel frattempo il Comune di Padova si è attivato per la rapida rimozione delle scritte, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la natura degli episodi e individuarne i responsabili.