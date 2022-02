VENETO – Presunta violenza sessuale di gruppo dopo una grigliata: a giudizio tre calciatori

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Tre giocatori, uno dei quali da poco acquistato dal Cittadella sono chiamati a giudizio a luglio per violenza sessuale di gruppo. Vittima sarebbe una 20enne, che riferisce di essere stata abusata a ferragosto del 2020 in una villa di Visome nel Bellunese.

Sotto processo Guido Santiago Visentin, difensore 21enne argentino, ora al Cittadella in serie B, Federico De Min, 24enne di Belluno, dell’Eclisse Carenipievigina (Eccellenza) e Matteo Verdicchio, 23enne di Belluno, della bellunese Nogarè.

La giovane -come riporta il Gazzettino- sarebbe stata costretta a subire, a più riprese, anche sotto minaccia, atti sessuali. Avrebbe anche cercato di opporre inutilmente resistenza, urlando e implorando di lasciarla stare. Si era presentata alla polizia poco dopo i fatti che sarebbero avvenuti dopo una festa e una grigliata in giardino. Si sarebbe ritirata in camera e sarebbe stata raggiunta dai tre. Circa 20 persone saranno chiamate a testimoniare