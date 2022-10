VENETO – Presenta carta d’identità falsa ai poliziotti: 27enne arrestata

Venerdì pomeriggio, nel corso di un controllo di polizia, una 27enne è finita nei guai per aver consegnato agli agenti una carta d’identità romena, risultata poi contraffatta. La giovane è stata arrestata.

I fatti intorno alle 16.30, i poliziotti sono intervenuti in via Molinara dopo una segnalazione per una lite in strada. Gli agenti hanno quindi proceduto ad identificare le persone sul posto e la donna ha esibito una carta d’identità romena in corso di validità con alcune anomalie che hanno insospettito gli operatori. Da un controllo più approfondito, è emerso che il documento di identificazione era contraffatto.

Sabato mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha condannato la donna a 10 mesi e 20 giorni, con pena sospesa.