VENETO – Piantagione di marijuana in casa: 30enne arrestato

Un 30enne di Montebelluna è stato arrestato, e poi rilasciato dal tribunale in attesa di processo, per aver coltivato in casa propria della marijuana. Dopo la perquisizione svolta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, in casa dell’uomo sono state trovate circa tre piante alte un metro e mezzo e mezzo chilo di sostanza.

Anche un 28enne di origini nigeriane, nella sera di venerdì 3 giugno, è finito nella rete dei controlli anti-droga del comando di Treviso. L’uomo, bloccato dai militari presso la stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto, è stato trovato con novanta pastiglie di tapentadolo, un farmaco che può portare a gravi rischi per l’assuntore; oltre a questo, anche 200 euro, frutto dell’attività di spaccio.

Un terzo uomo è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Questi era riuscito a trafugare un televisore da un supermercato di Conegliano. Una donna, infine, è stata rintracciata e bloccata a bordo di un’autovettura dopo aver commesso un furto in abitazione ai danni di un anziano.