Veneto – Perde il controllo dell’auto e si rovescia: donna ferita

Poco prima delle 14:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Fossalunga a Polverara (PD) per un’auto finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente rimasta ferita.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Piove di Sacco, ha messo in sicurezza la Fiat Punto ed estratto, dopo aver tagliato il parabrezza, la donna rimasta incastrata nell’abitacolo. La conducente è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Danneggiato un palo del telefono.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.