Veneto – Parapendista ferito, salvataggio nella nebbia: soccorso alpino in azione fino all’una di notte

FELTRE (BL), 2 marzo 2026 – Si è concluso verso l’una di questa notte il complesso intervento di recupero di un pilota di parapendio rimasto ferito sul Monte Tomatico. La nebbia ha infatti impedito l’arrivo in quota dell’elicottero della Guardia di Finanza di Bolzano, che avrebbe dovuto imbarcare l’infortunato, rendendo necessario il trasporto a valle interamente a cura dei soccorritori della Stazione di Feltre.

L’allarme era scattato ieri attorno alle 19, quando il Soccorso alpino di Feltre è stato attivato per il mancato rientro di un 24enne di Pedavena dopo una giornata di volo. A contattare il 118 era stato il padre, informato dalla compagna del giovane dell’ultima telefonata ricevuta: il ragazzo aveva riferito di essersi fatto male a una gamba sul Monte Tomatico e di avere il cellulare quasi scarico. Poco dopo i contatti si sono interrotti.

Non conoscendo con precisione né la dinamica dell’incidente né il punto esatto in cui fosse avvenuto, due amici del parapendista – praticanti della disciplina e conoscitori della zona di decollo – hanno guidato le squadre verso il versante nord, a circa 1.400 metri di quota. I soccorritori si sono avvicinati con i mezzi fin dove la neve lo ha consentito, proseguendo poi a piedi fino a raggiungere il giovane, che presentava una sospetta frattura di tibia e perone, probabilmente riportata nelle prime fasi del decollo.

Il medico del Soccorso alpino ha prestato le prime cure sul posto, in attesa dell’elicottero che avrebbe dovuto accelerare le operazioni di discesa. Tuttavia la fitta nebbia ha impedito l’avvicinamento del velivolo, costringendo l’equipaggio al rientro.

Stabilizzato e immobilizzato sulla barella, il 24enne è stato quindi trasportato a valle dai soccorritori. In un primo tratto è stato necessario attrezzare circa un centinaio di metri di calata con le corde; successivamente la squadra ha proseguito nella neve lungo il sentiero fino al fuoristrada. Il rendez-vous con l’ambulanza è avvenuto in località Porcen, da dove il giovane è stato trasferito all’ospedale di Feltre per le cure del caso.