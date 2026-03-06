Veneto – Palo precipita da 8 metri in cantiere: operaio di 50 anni colpito alla testa, è in condizioni gravissime



Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di venerdì 6 marzo a Caorle. Un operaio di 50 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere stato colpito alla testa da un palo caduto dall’alto mentre stava lavorando all’allestimento di un cantiere.

L’episodio si è verificato intorno alle 13 in viale Panama. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava a terra impegnato nelle attività di preparazione del cantiere quando, per cause ancora in fase di accertamento, un palo è precipitato da un’altezza di circa 8 metri.

L’impatto è stato estremamente violento: il manufatto ha centrato in pieno la testa dell’operaio, che si è accasciato al suolo privo di sensi davanti agli occhi dei colleghi presenti.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. La centrale operativa del Suem 118 ha inviato sul posto un’ambulanza dal presidio di Caorle. Vista la gravità del trauma cranico e le condizioni critiche del lavoratore, i sanitari hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, il cinquantenne è stato caricato sull’elicottero e trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

L’operaio è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere, oltre a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.