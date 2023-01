VENETO – Palazzina avvolta dalle fiamme in montagna

È terminato stamattina intorno alle 8, l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere un vasto incendio, divampato ieri pomeriggio al 17:30: nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme hanno interessato il tetto e i piani alti di una palazzina in località Laggio di Cadore, nel comune di Vigo di Cadore nel bellunese. Sul posto sono intervenute le squadre di Pieve di Cadore, Santo Stefano di Cadore e dalla centrale di Belluno con l’autoscala supportati dai volontari di Lorenzago, Calalzo, Lozzo e Valle di Cadore per un totale di 25 unità. Nessuna persona è rimasta coinvolta, indagini in corso sulle cause dell’incendio da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.