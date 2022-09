VENETO – Operaio travolto da una cassa: gamba schiacciata

Mercoledì sera, alle 21:00, i vigili del fuoco sono intervenuti presso una ditta di trasporti in via Nuova Trevigiana a Casale sul Sile per soccorrere un operaio, rimasto schiacciato ad una gamba per la caduta di una cassa, durante le operazioni di carico e scarico. I pompieri arrivati da Treviso, hanno liberato l’uomo rimasto schiacciato dal carico, che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto il personale dello Spisal e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la messa in sicurezza dell’area del sinistro.