VENETO – Operaio muore travolto dal carico di una gru

Tragico incidente sul lavoro stamane alle 11.30 in via della Pieve a Zeminiana di Massanzago (TV) dove un uomo di 55 anni, M.B. residente nell’Alta padovana, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal carico di una gru in seguito allo spezzamento di un cavo, mentre stava lavorando in un cantiere edile. Immediati ma inutili i soccorso, l’uomo sarebbe caduto a terra, dopo essere stato colpito, da un’altezza di dieci metri. Sul posto Suem 118, Spisal e i carabinieri che indagano sull’accaduto. Non vi sarebbero testimoni. L’area è stata sequestrata.