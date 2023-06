VENETO – Omicidio a San Bonifacio: accusata donna

Una donna di 49 anni (V.B.) è stata fermata dai carabinieri ed è accusata dell’omicidio di Maurizio Tessari, 46 enne trovato morto con una coltellata nella schiena martedì 20 giugno.

L’omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite familiare. Dopo essere stato colpito avrebbe tentato di uscire di casa per salvarsi, ma il colpo alla schiena si è rivelato fatale. La vittima lavorava come carpentiere e veniva descritta come persona tranquilla